Nawet jeśli pliki są autentyczne, to wcale nie jest wykluczone, że nie trafiły one do sieci bez wiedzy Rockstara, tym bardziej że stało się to na 9 urodziny poprzedniej odsłony cyklu Grand Theft Auto. Deweloperzy mogli w ten sposób rozpocząć budowanie zainteresowania wokół swojej nowej produkcji, a przy okazji będą mogli teraz ocenić, czy to, co robią z GTA 6, podoba się graczom.