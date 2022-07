Raban wokół GTA 6. Podniósł się jazgot z powodu płci i karnacji bohaterki

Poznaliśmy też prawdopodobne miejsce akcji GTA 6, którym ma być fikcyjna wersja Miami wraz z okolicami, co zwiastuje powrót do Vice City. Mapa ma mieć znacznie większą liczbę wnętrz budynków dostępną do eksploracji niż do tej pory, ale dopiero w toku rozwoju gry możemy spodziewać się aktualizacji z misjami i kolejnymi miastami. Studio miało nieco ambitniejsze plany i chciało stworzyć fikcyjną wersję obu Ameryk, ale spaliły one na panewce.