Nowe GTA V na PS5 kontra wersja PS4. Porównałem oprawę i czasy ładowania, różnice są gigantyczne

W oparciu o kilka godzin w Los Santos zdecydowanie polecam dwa ostatnie tryby działania, to jest wydajności oraz wydajności RT. Komfortowa rozgrywka w 60 klatkach na konsoli to coś, na co czekałem latami. Wyższa rodzielczość nie jest w stanie zrekompensować spadku płynności o połowę. Zdecydowanie lepiej postawić na dynamiczne 4K, z zachowaniem 60 fps-ów. Czuć wtedy, że Grand Theft Auto V w końcu działa tak, jak działać powinno zawsze. Produkcja zyskuje na dynamizmie i responsywności. Co jest ważne w grze akcji, gdzie strzelaniny przeplatają się z pościgami. Te 60 klatek dla GTA V to jak druga (w zasadzie trzecia) młodość tej gry.