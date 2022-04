Który mamy rok?! Ruszyła przedsprzedaż GTA 5 w pudełku za jedyne 168,99 zł

Dla porównania w ramach promocji trwającej do 14 czerwca za cyfrową kopię gry trzeba zapłacić 42,25 zł w przypadku PlayStation Store, gdzie regularna cena to 169 zł. Z kolei aby pobrać cyfrową kopię na konsole Xbox Series X|S, trzeba wydać 84,50 zł na kampanię oraz 44,50 zł na GTA Online. Taka kopia to przy tym jedyny sposób na to, by cieszyć się GTA na konsolach bez napędu.