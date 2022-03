GTA+ dostępne będzie tylko dla graczy z konsolami bieżącej generacji. Ci posiadający Xboxy One, PS4 lub grający na PC będą musieli obejść się smakiem. Sam abonament nie należy do najtańszych - to wydatek aż 5 dol. miesięcznie na jedną grę. W zamian jednak fani mogą liczyć na dużą liczbę bonusów. Dla wielu, którzy wydają niemałe pieniądze w GTA Online, ów abonament może się wręcz opłacić.