Zrzuty ekranu pojawiają się teraz w czwartej zakładce PS App, zaraz obok gier - można się tam przełączać pomiędzy biblioteką produkcji przypisanych do konta oraz przesłanych screenshotów. Obrazki trafiają do chmury, a aktywacja nowości jest jednorazowa i nie wymaga nawet wchodzenia do menu z poziomu konsoli. Obejmuje to wszystkie urządzenia mobilne użytkownika. W moim przypadku to nie tylko smartfon, ale również tablet.