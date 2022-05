Warto wiedzieć, że po wciśnięciu klawisza PrtSc zrzut ekranu zapisuje się do tzw. schowka. Schowek to specjalnie wydzielona część pamięci, zarezerwowana w systemach operacyjnych na zapisywanie wskazanych przez użytkownika danych. Jeżeli chcesz zrobić zrzut ekranu tylko po to, aby wysłać go komuś na przykład na Messengerze, dzięki schowkowi nie musisz go zapisywać. Wystarczy, że wciśniesz Ctrl+V w oknie rozmowy.