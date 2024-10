Jest kilka sposobów na to, jak zrobić screen na telefonie. Zrzuty ekranu w formie zdjęcia mogą okazać się przydatne, gdy trzeba szybko uwiecznić, to co dzieje się na wyświetlaczu. Jak to się robi w telefonach Samsung, Huawei i Xiaomi? Każdy z nich ma charakterystyczne dla siebie metody tworzenia print screenów. Oto nasz poradnik.