Nagrywanie ekranu? iPhone to potrafi. Oto jak to włączyć

Pierwsze dwie sekcje Centrum Sterowania w iPhonie są przy tym predefiniowane i nie da się ich zmienić. Pod nimi możemy umieścić jednak wybrane przez siebie ikonki. Do wyboru jest ich cała masa, a jedną z nich jest właśnie skrót do nagrywania ekranu. Jeśli go dodamy, będziemy mogli zapisywać w formie pliku wideo to, co aktualnie wyświetla nasz telefon.