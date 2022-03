Po sieci krążą plotki, jakoby już w przyszłym roku do oferty Sony miała dołączyć nowa konsola do gier w postaci PS5 Pro. Firma co prawda już od samego początku obecnej generacji sprzedaje dwa sprzęty do grania, ale te nie różnią się pod względem wydajności, tak jak ma to miejsce w przypadku Xboksa Series X oraz Xboksa Series S. PlayStation 5 ma po prostu dwie wersje: z napędem i bez.