PlayStation 5 dostało dużą aktualizację, ale zabrakło najważniejszego. PS5 wciąż bez VRR

Niestety, posiadacze PS5 w dalszym ciągu nie mają możliwości aktualizowania wszystkich gier znajdujących się w bibliotece (możemy za to teraz sortować tytuły w oparciu o gatunek). Sony podniosło natomiast limit kafli gier na głównym ekranie do jedenastu. Z tego pięć wybranych przez użytkownika może zostać przypiętych na stałe. Dzięki temu ulubione produkcje nie tylko będą pod ręką, ale mamy również pewność, że zawsze są zaktualizowane. Moja złota piątka to aktualnie Destiny 2, No Man's Sky, Elden Ring, Gran Turismo 7 i Rainbow Six Extraction.