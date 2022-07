Nie będzie remastera GTA IV. I bardzo dobrze

Czy to dużo? To zależy. Jak na grę tak spartaczoną na starcie, to z pewnością dużo, zwłaszcza że w ostatnim kwartale 2021 r. gra rzekomo nie przebiła miliona sprzedanych egzemplarzy, zaś całościowo nie udało jej się dogonić nawet oryginalnego GTA III (ok. 14 mln kopii) o GTA San Andreas nie mówiąc (ok 28 mln kopii).