Grand Theft Auto V w nowej wersji next-gen to najlepsza konsolowa edycja tego tytułu, jaka kiedykolwiek powstała. Po prawie dwóch dekadach od premiery (!) oraz trzech generacjach sprzętów do grania (!!), konsolowe GTA V nareszcie wygląda tak, jak wyglądać powinno. Jest klarowne, nie straszy potwornym ząbkowaniem i nie odrzuca niską dynamiczną rozdzielczością. Do pełni szczęścia brakuje już tylko modów.