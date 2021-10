Warto pamiętać, że kontrowersje w serii Grand Theft Auto rzadko istnieją dla samego faktu istnienia. Twórcy świetnych gier bardzo często krytykują za pomocą własnych produkcji aktualną sytuację w USA. Używają mocnych słów i szokujących scen do opisania autentycznych problemów, podobnie jak robi to South Park czy The Simpsons. Chociaż treści w GTA są mocne i obrazoburcze, łatwo dostrzec, kto tutaj jest dobry, a kto zły. Jeśli Rockstar zmusza graczy do torturowania osoby, to nie dlatego, aby wyzwolić w nich mroczne żądze, lecz po to, by skrytykować działania służb specjalnych i ich tajne więzienia. Tutaj nie ma przypadku. Tutaj nie ma szoku dla samego szoku.