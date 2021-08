Rockstar szykuje się do reedycji trzech swoich kultowych gier w ramach Grand Theft Auto Remastered Trilogy. Na pecety i konsole mają trafić niedługo zupełnie nowe wersje GTA 3, GTA Vice City oraz GTA San Andreas. Jeśli wierzyć najnowszym plotkom, to bliżej im będzie wręcz do remake’ów.

GTA to kultowa seria gier o przestępcach z fikcyjnych miast przypominających prawdziwe amerykańskie aglomeracje, których mieszkańcy są przedstawieni w krzywym zwierciadle. Pierwsze dwie części tego cyklu z 1997 i 1999 r. to tytuły 2D, a kamera u nich była umieszczona zawsze centralnie nad postacią gracza. Dopiero w Grand Theft Auto 3 zobaczyliśmy zło i występek w trójwymiarze.

Od premiery rewolucyjnego jak na swoje czas GTA 3 minęło już bagatela 20 lat, ale jeśli wierzyć najnowszym nieoficjalnym doniesieniom, Rockstar planuje odświeżyć ten tytuł. Oprócz tego reedycji mają doczekać się jego dwie bezpośrednie kontynuacje osadzone w innych fikcyjnych lokacjach — mowa tutaj o Grand Theft Auto: Vice City oraz Grand Theft Auto: San Andreas. Co to oznacza? Że w starsze wersje GTA będzie - o ile to wszystko prawda - można zagrać na... wszystkim. Dosłownie! Każdy pecet, każda konsola każdej generacji.

GTA Remastered Trilogy i Unreal Engine

O tym, że GTA Remastered Trilogy powstaje, informuje serwis Kotaku. Co ciekawe, nową wersję tych gier, które debiutowały odpowiednio w latach 2001, 2002 i 2004, będzie można najpewniej nazwać nie tyle, co remasterami, co remake’ami. Odświeżona trylogia ma zostać odtworzona z wykorzystaniem starych i zupełnie nowych assetów z wykorzystaniem… silnika Unreal Engine.

To o tyle ciekawe, że użycie na potrzeby trylogii remasterów Unreal Engine’a oznaczałoby, iż firma do produkcji własnych gier nie wykorzysta autorskiego silnika RAGE powstałego na potrzeby GTA 4, tylko konkurencyjnego narzędzia. Programiści z Rockstar Dundee mają w nim w dodatku odtworzyć aglomeracje z GTA 3, GTA Vice City i GTA San Andreas i połączyć je z interfejsem rodem z GTA 5.

Wieści o nowych wersjach kultowych odsłon serii Grand Theft Auto mnie cieszą, ale zdecydowanie wolałbym zapowiedź GTA 6.

Na to, że GTA 3, GTA Vice City i GTA San Andreas mogą otrzymać reedycję, wskazują ostatnie działania firmy Rockstar oraz wydawcy gier tego studia. Chociaż od premiery wspomnianych tytułów minęły już blisko dwie dekady, to przedstawiciele dewelopera oraz Take Two niedawno zintensyfikowali swoje wysiłki przy usuwaniu nieoficjalnych modyfikacji.

Gracze jednocześnie drwią z Rockstara, że podczas gdy na przedostatnią generację konsol pojawiły się trzy części serii GTA, tak trzy generacje konsol przypadają na ich ostatnią grę z tegoż cyklu. Grand Theft Auto 5, bo o nim mowa, debiutowało w erze PlayStation 3 i Xbox 360, a lada moment pojawi się jego drugi Remaster na urządzenia z rodzin PlayStation 5 i Xbox Series…