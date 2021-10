Porównanie grafiki GTA: The Trilogy – The Definitive Edition

O Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition wiedzieliśmy już naprawdę wiele. Poznaliśmy datę premiery odświeżonej kolekcji, platformy docelowe, a nawet polską cenę tego zestawu. Wciąż nie wiedzieliśmy jednak, jak The Trilogy prezentuje się w akcji i jak bardzo różni się od oryginalnych odsłon Grand Theft Auto. To nareszcie się zmienia: