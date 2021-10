Obecność rodzimej wersji językowej przestaje zaskakiwać. Według najnowszego raportu dotyczącego rynku gier wideo, polski to dziewiąty w kolejności najczęściej wspierany język w zachodnich grach wideo. Wyprzedziliśmy w tym rankingu Koreę Południową i ścigamy się z Japonią. W ciągu ostatniej dekady wsparcie dla napisów w naszym języku na platformie Steam wzrosło z kilku do prawie trzydziestu procent. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition doskonale wpisuje się w ten trend.