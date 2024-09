Recenzja Astro Bot - to jest cudowne, tu jest miłość do gier

Chociaż mówimy o stosunkowo prostej, kolorowej i pogodnej produkcji platformowej, nie mam wątpliwości: mamy do czynienia z kandydatem na grę roku. Astro Bot to obok Shadow of the Erdtree, Like a Dragon: Infinite Wealth oraz Persona 3 Reload najlepsze, co spotkało mnie 2024 roku w grach wideo. Ten robot przypomina, dlaczego od ponad dwóch dekad gry to moje ulubione medium.