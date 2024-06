Ograliśmy Astro Bot - 5 powodów, dla których "Mario od Sony" wymiata

Astro Bot to gra platformowa w starym dobrym stylu. Składa się z wielu światów do odwiedzenia, wybieranych z poziomu kosmicznej mapy. Każda planeta to osobne wyzwanie, z konkretną liczbą botów do uratowania. Wzorem platformowych gier Nintendo, gracz nie musi odnaleźć wszystkich sympatycznych robotów, by ukończyć poziom. Pewna ich pula jest jednak wymagana, by odblokować kolejne światy.