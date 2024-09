Zrobili kiepską konsolę, zdecydowali się konsekwentnie nie uczyć na błędach. Zaczynam ich lubić

W urządzeniu znajduje procesor Intel Core Ultra 200V. Architektura Lunar Lake została zaprojektowana z myślą o niskim zużyciu energii, co jest kluczowe dla przenośnych urządzeń do gier. Procesor Core Ultra 200V charakteryzuje się TDP na poziomie 17 W, co ma pozwolić na długie godziny grania bez konieczności częstego ładowania akumulatora. Dodatkowo procesor ten wyposażony jest w technologie zarządzania energią, które automatycznie dostosowują jego wydajność do aktualnych potrzeb użytkownika, co przekłada się na jeszcze większe oszczędności. Podobno.