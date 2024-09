Niesamowita promocja na YouTube Premium. Dwa miesiące za darmo jeżeli pojeździsz czołgiem przez tydzień

Jak informują twórcy gry, by otrzymać dostęp do YouTube Premium, należy logować się do gry codziennie przez 7 dni w okresie od 6 do 30 września. Każdego dnia przy pierwszym logowaniu gracz będzie otrzymywał prezenty - do odebrania w Garażu w grze, a po udanym logowaniu siódmego dnia powinien sprawdzić swoją skrzynkę email, na którą zostało założone konto w World of Tank Blitz. Bo to na nią zostanie wysłany kod aktywacyjny dwóch miesięcy YouTube Premium.