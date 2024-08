Twój kanał na YouTube może mieć własny QR kod. Oto jak go wygenerować

Do niedawna jedynym sposobem na udostępnienie innym osobom swojego kanału na YouTube było wskazanie go hiperłączem. To wystarczająca metoda w większości przypadków i bardzo wygodna: wystarczy na telefonie czy w komputerze skopiować adres do Schowka i wysłać adresatowi czy na social media, lub skorzystać z funkcji Udostępnij.