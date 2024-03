Znamy polskie ceny MSI Claw - handhelda opartego na Intelu. Za chwilę rusza przedsprzedaż

Konsola MSI będzie występować w dwóch wersjach - z procesorem Intel Core Ultra 7 155H lub Intel Core Ultra 5 135H. Co godne podkreślenia, w obu przypadkach mamy do czynienia z identycznym układem graficznym Intel Arc (8 rdzeni Xe), tylko w wersji Ultra 7 będzie on nieco wyżej taktowany (2,25 GHz w stosunku do 2,2 GHz).