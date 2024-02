Zintegrowana grafika. Czy można na niej pograć?

Trzeba też pamiętać, że obecnie dysponujemy całym szeregiem technologii, których możemy użyć do przyśpieszenia działania gier. Nie wszystkie mają zastosowanie w przypadku zintegrowanych grafik (np. ReBAR nie będzie na nich działać), inne z kolei wymagają najnowszego sprzętu (funkcje jak AFMF), ale mimo wszystko działanie zintegrowanych grafik w grach można przyśpieszać i to solidnie. Jeśli jesteś zainteresowany tym tematem (a jeśli zamierzasz grać na integrze to wręcz powinieneś) to koniecznie zajrzyj do naszego poniższego poradnika.