Czekałem na te cudeńka prawie 3 lata. Oto nowe procesory Ryzen 8000G z mocarną zintegrowaną grafiką

Zgodnie z tym co widzimy na powyższym slajdzie, każdy procesor dysponuje inną zintegrowaną grafiką - 780M składa się z 12 jednostek obliczeniowych, 760M z 8, a 740M z 4. Słabsze modele oprócz posiadania również energooszczędnych rdzeni Zen4c (8500G to 2 rdzenie wydajne i 4 energooszczędne, a 8300G to 1 rdzeń wydajny i 3 energooszczędne) pozbawione są również NPU XDNA. Jeśli miałbym wskazać jakikolwiek słaby punkt nowych procesorów, to warto wiedzieć, że posiadają one maksymalnie 16 MB pamięci L3 - tyle samo co topowe modele 5000G. Trochę szkoda, ale umówmy się, że te procesory i tak są naprawdę szybkie.