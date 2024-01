Odpalasz tę funkcję i żegnasz zacinające się gry. Także na konsolach przenośnych

Karty graficzne AMD raczej nie należą do tych najbardziej popularnych w segmencie komputerów osobistych, ale sprawa ma się zupełnie inaczej w przypadku konsol przenośnych typu ASUS ROG Ally czy Lenovo Legion GO, które bazują na układach AMD Ryzen ze zintegrowanymi Radeonami 700M. Już jakiś czas temu testowaliśmy FSR 3 w Avatar Frontiers of Pandora na ROG Ally i generowanie klatek zrobiło tu ogromną różnicę.