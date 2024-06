Funbox 10 i nowy światłowód od Orange. Do ilu gigabitów się rozpędza? Sprawdziliśmy to

Po tych testach router wrócił na swoje pierwotne miejsce. Docelowo pewnie puszczę po ścianie długi płaski kabel Ethernet podpięty do portu 1 Gb/s, a do szafki RTV wstawię rozdzielacz. Skoro zaś o kablach mowa, to dodam, że na co dzień korzystam z komputera Mac mini z Apple M1, który wyposażony jest w jedynie gigabitowe gniazdo Ethernet. To za mało, by przetestować Światłowód do 8 Gb/s, dlatego do wypożyczyłem od Apple’a do testów Maka Studio z Ethernetem 10 Gb/s.