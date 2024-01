Orange Funbox 10 już jest. W tych salonach zamówisz światłowód 10 Gb/s

Jeśli chodzi zaś o specyfikację, to urządzenie wspiera technologię XGS-PON gwarantującą maksymalną prędkość pobierania do 8 Gb/s, a na pokładzie jest trzyzakresowe WiFi 6E pracujące w częstotliwościach 2,4, 5 i 6 GHz. Na tyle Funbox 10 oferuje pięć porów Ethernet – jeden o prędkości 10 Gb/s oraz cztery o prędkości 1 Gb/s. Nie brakuje też pojedynczego USB-A, dwóch złącz VOIP do telefonu oraz portu optycznego do podłączenia światłowodu.