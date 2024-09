PS5 Pro z nową specyfikacją. Zmian jest więcej, niż można było się spodziewać

Nadchodząca konsola Sony będzie wspierać standard WiFi 7. To istotna zmiana względem bazowego PS5, działającego w oparciu o standard WiFi 6. Na papierze nowszy standard łączności bezprzewodowej pozwala pobierać dane dwukrotnie szybciej niż WiFi 6, z prędkościami do 46 GB/s. W praktyce osiąganie takich transferów jest niemożliwe, ale WiFi 7 i tak pozwoli wycisnąć maksimum ze swojego domowego światłowodu tym graczom, którzy mają dostęp do sieci gigabitowych i szybszych. Jeśli chodzi o port LAN, mamy do czynienia z tym samym gniazdem LAN 10/100/1000 Mbps.