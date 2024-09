W Polsce rusza sprzedaż PS5 Pro. Są dwie wersje

Droższy wariant zawiera dokładnie te same elementy, a także napęd optyczny Blu-Ray. To właśnie dzięki niemu możliwe będzie uruchamianie gier kupowanych na płytach. Wydania płytowe to dla graczy opłacalne rozwiązanie, umożliwia bowiem odsprzedaż pokonanych produkcji, czego nie można zrobić z kopiami cyfrowymi, zazwyczaj droższymi od wydań pudełkowych.