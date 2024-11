Rozpakowałem PS5 Pro. Nie obyło się bez kilku zaskoczeń – nie tylko pozytywnych

Można to zrobić albo od razu (co pominąłem, bo chciałem jak najszybciej dostać się do menu), albo później w ustawieniach. W teorii wystarczy podpiąć stare PlayStation 5 i nowe PlayStation 5 Pro do tej samej sieci domowej, potwierdzić chęć transferu danych (do wyboru są profile, ustawienia, zrzuty i nagrania oraz gry). Sam zdecydowałem się przenieść swój profil, ustawienia oraz zrzuty ekranu i nagrania z rozgrywki (ok. 50 GB), co zajęło mniej-więcej kwadrans.