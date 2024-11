Wszystkie gry, które będą lepsze na PS5 Pro. Lista jest długa

Sony nie próżnuje i na premierę PS5 Pro szykuje prawdziwą ucztę dla graczy. Już 7 listopada ponad 50 gier otrzyma aktualizacje graficzne, które wykorzystają moc ulepszonego sprzętu. Na liście znajdziemy zarówno najnowsze hity, takie jak Alan Wake 2, Assassin’s Creed Mirage czy Baldur’s Gate 3, jak i starsze, ale wciąż popularne tytuły, w tym Demon’s Souls, Horizon Zero Dawn Remastered czy The Last of Us Part I.