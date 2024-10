PS5 Pro wciąż dostępne w polskich sklepach. Dlaczego nie kupujecie?

Premiera PS5 to był koszmar. Wielu wyparło go z pamięci, ale sam do teraz mam przed oczami niesamowite sceny sprzed kilku lat. Jak ta, kiedy pudełka znikały prosto z palety katowickiego elektromarketu. Znajomy pokazywał mi wykonane przez siebie zdjęcie człowieka z kilkoma kartonami PS5 w dziecięcym wózku. Trochę komedia. Trochę horror.