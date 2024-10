Recenzja Diablo 4: Vessel of Hatred. Najemnicy to świetny dodatek, ale mam niedosyt

Ponadto Blizzard co rusz mruga do fanów Diablo 2. Vessel of Hatred jest pełen nawiązań do wydarzeń z kultowej gry, a ponowne odwiedziny Kurast to sentymentalne doświadczenie. Czuć silną wieź między D2 i D4, czuć fabularną i historyczną spójność obu odsłon. Na papierze mamy więc sztos totalny. Mój problem polega na tym, że nie bawiłem się przy Vessel of Hatred tak dobrze jak przy Reaper of Souls czy Lord of Destruction. Obiektywnie otrzymujemy niezwykle syte danie, czuć tu zaangażowanie twórców. Subiektywnie brakuje mi efektu wow, który czułem goniąc za Malthaelem i Baalem.