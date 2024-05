Diablo 4 stało się świetne. 6 zmian, przez które trudno mi się oderwać

Gracze rozpoczynający nowy sezon dotrą do 50. poziomu doświadczenia w błyskawicznym tempie. Kwestia kilku godzin. No i bardzo dobrze, droga do World Tier 3 powinna być tak krótka, jak to sensownie możliwe. Wszakże robimy non stop to samo, nie licząc unikalnych wyzwań sezonowych.