Diablo 4 w plecaku. Tak działa hit Blizzarda na ASUS ROG Ally

Decyzją Blizzarda gra wymaga stałego połączenia z siecią. Co za tym idzie, w Diablo 4 nie pogramy w samolocie, a przynajmniej nie w tanich liniach kontynentalnych. By grać w terenie muszę postawić hotspot na smartfonie. Tutaj trzeba mieć na uwadze, że ASUS ROG Ally to nie tylko gry, ale również cały system Windows 11 działający w tle. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, by nie pobierał gigabajtów aktualizacji gdy mamy ograniczony pakiet.