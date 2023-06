7 rzeczy które chciałbym wiedzieć przed przejściem Diablo 4. Ucz się na moich błędach

Wielu graczy jest sfrustrowanych, że dobiło do 50 poziomu, jest w 2, 3 albo 4 akcie i nie może podkręcić trudności. Nie może wejść na wyższy stopień zaawansowania. Musi za to gonić kampanię. Dodając do tego fakt, że to właśnie kampania odblokowuje kluczowe mechanizmy rozgrywki (o tym niżej), właśnie ona powinna być w centrum uwagi gracza. Co nie jest łatwe, gdy otwarty świat rozprasza masą dodatkowych aktywności.