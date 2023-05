Nie sądziłem, że PvP w Diablo 4 przypomni mi The Division

By oczyścić nasiona i zamienić je w unikalną walutę, bohaterowie muszą przeprowadzać rytuały przy ołtarzach w strefie PvP. Jak część z was na pewno się domyśla, to właśnie wtedy stanowią łakomy kąsek dla graczy-renegatów. Nie dość, że tacy łowcy graczy zwiększają swój potencjał w oczach Lilith by stać się jej Wybrańcami, to jeszcze odbierają graczom zdobyte przez nich Nasiona Nienawiści.