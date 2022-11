Tryb DMZ w Call of Duty Warzone 2.0 zachwyca. Jest lepszy niż battle royale

Moduły takie jak DMZ przynależą do rosnącego na popularności subgatunku extraction (ewakuacja). Jej najlepszymi przedstawicielami są Hunt: Showdown, GTFO, Rainbow Six Extraction, The Cycle: Frontier oraz Marauders. Popularne The Division także fantazjowało z założeniami gier ewakuacyjnych, ze swoim unikalną strefą Dark Zone. Z trendu na gry typu exraction doskonale zdają sobie sprawę najwięksi wydawcy, wliczając w to EA. Ich Battlefield 2042 otrzymał osobny moduł extraction, o nazwie Hazard Zone. Niestety, przez bardzo niską jakość jego wykonania, nie nadawał się do niczego.