Jakość serii Call of Duty obrazuje szalona sinusoida. W 2019 roku Infinity Ward wyprodukowało rewelacyjne Modern Warfare - naszym zdaniem najlepszego CoD-a od dekady. Rewelacyjne wrażenie psuło fatalne Call of Duty: Black Ops 4 wydane rok później, z tak kiepską kampanią, że do teraz dręczy mnie w koszmarach. Najnowszy Vanguard - chociaż miał to coś w trybach wieloosobowych - popadł w niełaskę za sprawą kompromitujących błędów technicznych.