Kampania Call of Duty: Modern Warfare 2 nie zachwyca. Nie wiem skąd te wszystkie peany

Kultowy Call of Duty 4 z 2007 roku był tak doskonały, ponieważ świetnemu zestawowi misji towarzyszyła udana narracja z wyrazistymi postaciami. Imran Zachajew i Khaled Al-Asad nie musieli uciekać do pojazdów opancerzonych, by konfrontacje z nimi były emocjonujące. Dobrze wyreżyserowana scena zwieńczona jednym celnym strzałem w zupełności wystarcza. Rzucanie nas naprzeciwko czołgu w Modern Warfare 2, zmuszając do biegania od odsłony do osłony w poszukiwaniu C4, to kompletny brak narracyjnej finezji. W dodatku połączony z nudną rozgrywką. Tak się nie robi. To nie 2002 rok.