Do PS Plus Extra trafił fenomen. Średnia ocen 9/10 mówi wiele

Obejdzie się bez spoilerów, bo każda łamigłówka to małe dzieło sztuki i nie chcę psuć zabawy grającym. Napiszę tylko, że producent Animal Well uwielbia zmuszać graczy do myślenia wychodzącego poza schematy. Przykładowo: jeśli nie możesz dotrzeć do dźwigni, zmuś podstępem przeciwnika, by to on ją przesunął. Pokonując kolejne plansze, byłem pod wrażeniem nie tyle samej gry, co kreatywności jego producenta.