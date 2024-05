Polskie Manor Lords jest warte każdego grosza. To mój azyl

Uwielbiam śledzić kamerą wybranego osadnika, przyglądając się żmudnym zadaniom, do którcy go przydzieliłem. Codzienna ciężka praca moich poddanych jest filarem Manor Lords, stanowiącym dowód na złożoność i głębię tej strategii. Tutaj nie wystarczy wysłać drwala z siekierą do lasu, by zyskać deski. Przewalone drzewa najpierw trzeba oczyścić z gałęzi, potem dostarczyć do obozu, a następnie do tartaku. To ponad ludzkie siły, więc wykorzystywane są do tego zwierzęta gospodarskie. Nie masz zwierząt? Nie masz desek.