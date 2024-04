Polska gra zdobyła szczyt Steam. Manor Lords zrobił jeden Polak

Jednocześnie Manor Lords to szósta najpopularniejsza gra na Steam. Więcej osób gra wyłącznie w CS2, Data 2, Apex Legends i PUBG Battlegrounds. Pod względem liczby jednocześnie zalogowanych graczy Manor Lords przebiło takie hity jak Rainbow Six Siege, Fallout 4 czy GTA 5 z trybem GTA Online. To niesamowity wynik, za który oddałby duszę każdy, absolutnie każdy wydawca.