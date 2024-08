Twórcy Diablo 4 dla Spider’s Web: nowy Sezon Piekielnych Hord przesuwa technologiczne limity

Podkreśla to Dan Tanguay, tak mówiąc o nowym wątku fabularnym ze strefy wieczności: - Projektując sezon piąty, przyświecała nam jasna misja. Chcemy odpowiedzieć na wszystkie pytania, które mogą mieć gracze po przejściu kampanii Diablo 4. Jak na przykład to, co dzieje się w piekle po uwięzieniu Mephista w Kamieniu Duszy. Czy ktoś przejął władzę? Co robią demony? Tworząc nową narracyjną zawartość, koordynowaliśmy nasze działania z zespołem odpowiedzialnym za dodatek Vessel of Hatred, łącząc oba wątki.