PS5 Pro z kosmiczną grą w 8K. Telewizory tej rozdzielczości w końcu się przydadzą

No Man’s Sky dołącza tym samym do bardzo małej grupy gier, które są wyświetlane w standardzie 8K na PS5 Pro. Poza kosmicznym eksploratorem, w 8K działa na konsoli Sony także Gran Turismo 7 oraz F1 24. Co ciekawe, oba tytuły wyścigowe działają w tym standardzie z płynnością 60 fps, podczas gdy No Man’s Sky z połową tej wartości: zaledwie 30 fps. Jest wysoce prawdopodobne, że lista gier 8K będzie sukcesywnie poszerzana o kolejne produkcje.