Jutro premiera i wysyłka PS5 Pro. Konsola robi cuda z wybranymi grami, ale czy to wystarczy?

Z tego powodu Empire of the Ants działa na PS5 oraz Xboksie wyłącznie w 30 klatkach na sekundę. Jednak na PlayStation 5 Pro ta sama produkcja jest wyświetlana w 60 klatkach na sekundę, a więc z dwukrotnie większą płynnością. Ma olbrzymie przełożenie na doświadczenie płynące z rozgrywki. Gra w 60 fps jest znacznie bardziej responsywna, zrywna i dynamiczna. W tym kontekście Empire of the Ants jest najlepszym przykładem na to, że PS5 Pro nie tylko ulepsza oprawę, ale odblokowuje zupełnie nowe możliwości dla producentów gier, także w obszarze płynności rozgrywki.