PlayStation 5 Pro i nowe układy GeForce zmieniają zasady gry. Czy to czas na telewizor 8K?

Po drugie, granie na PC zdecydowanie wróciło do łask. Staje się ono coraz tańsze, a technologicznie jak niemal zawsze jest znacznie bardziej rozwinięte od grania na konsolach. Nie potrzeba już majątku by gamingowy PC wyświetlał gry w 1440p z płynnością liczona w setkach herców. Topowe (choć już dość drogie) gamingowe PC bez problemu oferują zabawę w 4K nawet do 240 Hz w pełnej szczegółowości grafiki. Również i tu umożliwia to technologia sztucznej inteligencji, taka jak Nvidia DLSS. Gracze wyposażeni w takie sprzęty coraz chętniej podłączają swoje PC do telewizorów, zamiast do monitorów, by móc docenić szczegółowość grafiki na większym ekranie.