Telewizor dla gracza do 4000 zł. Co wybrać? Idziemy w 55 cali

O czym dokładnie myśli potencjalny nabywca nowego telewizora, który ma być używany między innymi do gier wideo? Prawdopodobnie o tym, by był duży, cieszył oko wyglądem i obrazem, by był szybki i łatwy w obsłudze. To bardzo rozsądne oczekiwania i właśnie nimi należy się kierować. Tyle że to również dość ogólne cechy. Czym się kierować, wybierając telewizor do gier wideo?