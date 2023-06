To się nazywa mieć kino w domu. Sprawdziliśmy 98-calowy telewizor Samsung QLED Q80C

To średniej klasy telewizor o cechach znacznie powyżej średniej. Największy jego problem to niestety kontrast, co wynika z nadal niskiej liczby stref wygaszania i z dużego rozmiaru diod doświetlających. Jest to jednak również telewizor oferujący świetne kolory, przyzwoitą jasność, wygodny system operacyjny, przyzwoity dźwięk. Jest w nim nieco kompromisów, których brak w droższych modelach - ale dzięki temu większa liczba osób może sobie na niego pozwolić. I tak oferuje lepsze parametry pracy niż typowy telewizor w gospodarstwie domowym statystycznego Polaka. Że o kosmicznym, kinowym rozmiarze nie ma co wspominać.